Gazzetta - Si temeva nuovo atto di insubordinazione di Insigne a Salisburgo: è arrivato il finale a sorpresa

Una notte che ha il sapore della svolta nel rapporto tra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così nella sua edizione odierna: "La notte di Champions League era cominciata in tutt’altro modo, però. L’esclusione del capitano dalla formazione ufficiale, la terza in cinque partite, aveva destato più di qualche perplessità. Il primo pensiero è stato quello di una rottura definitiva: come avrebbe reagito il giocatore dinanzi alla scelta dell’allenatore? All’interrogativo sono state date diverse risposte, s’era immaginato un nuovo atto d’insubordinazione del capitano; ad un alterco per la questione tattica. Insomma, nulla avrebbe lasciato presagire al finale che poi c’è stato".