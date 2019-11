Gazzetta - Sorpresa Elmas, può rubare il posto a Callejon a destra

La novità nello schieramento potrebbe essere Elmas, ieri provato anche come esterno destro. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega: "E questo andrebbe nel senso delle scelte di Carletto che anche in passato, come filosofia, quando le cose non andavano bene ha optato per uno schieramento più «coperto» per dare maggiori certezze alla fase difensiva. Poi domani ci saranno anche gli aspetti romantici del ritorno a San Siro. L’anno scorso l’affetto dei tifosi milanisti fu straripante per Ancelotti ma il campo divenne un incubo con il suo Napoli: che perse con l’Inter, in dicembre, e poi in gennaio pareggiò 0-0 in campionato coi rossoneri, che poi eliminarono gli azzurri dalla Coppa Italia, con una doppietta di Piatek. Anche al Meazza c’è da invertire rotta".