Gazzetta - Spaccatissimo Napoli: squadra divisa in quattro gruppi, in mezzo c'è l'allenatore

Lo spogliatoio del Napoli è diviso in quattro gruppi, ogni calciatore ha una sua idea, comune ad altri, a pochi. Il primo gruppo, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello dei rivoltosi. Ci sono Insigne, Callejon e Mertens, con loro Koulibaly e Allan. Poi ci sono quelli che mediano come Maksimovic, Karnezis, Fabian Ruiz, Manolas, Zielinski e Llorente, gente che ha poco da lamentarsi. Gli scontenti contro, che giocano poco, sono Milik, Ghoulam, Hysaj e Younes. Infine ci sono i baby concilianti come Meret, Di Lorenzo, Luperto, Lozano, Gaetano e Ospina che hanno poca voce in capitolo.