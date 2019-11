Gazzetta - Stop col Milan avrebbe conseguenze drastiche: Ancelotti fa confusione sull'attacco

Il Napoli alterna momenti di furore, come nel match di Salisburgo, ad altri momenti in cui si fa fatica a macinare gioco. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci sarebbero anche alcuni problemi tattici, specie per quel che riguarda l'attacco: Insigne non può fare l'esterno da 4-4-2, Fabian è un centrale e non dovrebbe giocare da esterno, Lozano invece è un esterno e sta giocando al centro del reparto offensivo. La Rosea suggerisce il passaggio al 4-3-3, dal momento che in attacco le coppie sarebbero fatte: Mertens/Callejon, Milik/Llorente, Insigne/Lozano. Uno stop oggi contro il Milan potrebbe avere conseguenze drastiche, si legge sul quotidiano.