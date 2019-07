Gazzetta - Stretta finale per Elmas: si chiude nelle prossime ore, ecco le cifre

Il Napoli è ad un passo da Eljif Elmas, centrocampista classe '99 in arrivo dal Fenerbahce. Siamo alla stretta finale, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Intanto va avanti la trattativa per Elmas del Fenerbahçe e nelle prossime ore l’operazione sarà conclusa. Al club turco andranno 15 milioni più tre di bonus".