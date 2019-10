Gazzetta su Ancelotti: "L'ambiente si sarebbe aspettato qualcosa in più dopo i proclami estivi"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza così l'inizio di campionato del Napoli focalizzando la sua attenzione sull'allenatore: "La presenza di Ancelotti è stata considerata una garanzia per le ambizioni del club sin dal suo primo giorno napoletano. E, finora, nessuno ne ha mai messo in discussione la leadership all’interno dello spogliatoio. Ma è altrettanto vero che l’ambiente si sarebbe aspettato qualcosa in più dopo i proclami estivi. Di un Napoli competitivo, in grado di lottare fino in fondo per lo scudetto, ne avevano parlato lo stesso allenatore e i giocatori".