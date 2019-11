Gazzetta su Ancelotti: "Se il Napoli perde scivola nel caos. Maldini ci pensa per il Milan..."

Amici divisi. Quella di sabato sarà una partita speciale per Carlo Ancelotti e Paolo Maldini. Intrecci, passato, futuro. Sintesi di ciò che è stato e ciò che potrebbe essere sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive: "Ora le strade si intrecciano in una gara crudele, che lascerà il segno in ogni modo. Perdendola, il Milan potrebbe ritrovarsi in acque pericolose. Fallendo a San Siro, il Napoli potrebbe scivolare nel caos". E ancora: "Mai come adesso Maldini e Ancelotti si trovano divisi e per forza rivali: si dice che l’ex difensore pensi a Carlo per il futuro del Milan. Ma il futuro è lontano, il futuro è adesso, e appellarsi a ricordi dorati non servirà".