Gazzetta su Conte: "Per ora tregua e pace armata con la squadra"

"Come se nella testa di Conte ci sia ora una sorta di tregua tra lui e la squadra. Una pace armata". Lo scrive La Gazzetta dello Sport con focus su quelle che sono state le prime ore del rientro di Conte di ieri a Castel Volturno per l'allenamento pomeridiano. Il Napoli ora riparte dopo il ko di Bologna. Sabato c'è l'Atalanta.

"Perché adesso è il momento di rimettersi a lavorare, di pensare alla soluzione e non rimuginare sul problema. Logico che la questione verrà analizzata nuovamente insieme a tutto il gruppo, stavolta però per mettere un punto definitivo sulla questione e voltare pagina. Perché in fondo la situazione non è poi così complicata. Fino a Bologna, il Napoli era ancora in testa, nonostante la poca brillantezza e la costante emergenza di uomini. Ora, se è possibile, la situazione è addirittura peggiorata dopo il ko in nazionale di Frank Anguissa, uno dei pilastri dei campioni d'Italia", si legge.