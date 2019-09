Gazzetta su Elmas: "ADL già gongola per plusvalenze vertiginose all'orizzonte"

Eljif Elmas cattura l'attenzione dei quotidiani dopo la grande prova contro la Sampdoria. Così scrive sul macedone l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Capirete che dopo due anni nell’arena del Saracoglu, conquistata a suon di prestazioni convincenti, la crescita del centrocampista macedone sia stata esponenziale. Ma non basta personalità e grinta per emergere. Perché Elmas ha grandi capacità tecniche e i numeri nei piedi, oltre che nella testa, per diventare un protagonista in campo internazionale. Carlo Ancelotti lo ha fortemente voluto, come lo spagnolo Fabian Ruiz un anno fa. E Aurelio De Laurentiis già gongola per il gran colpo che migliora la qualità tecnica della rosa. E ne fa salire anche il valore economico con plusvalenze vertiginose all’orizzonte".