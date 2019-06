Gazzetta su Insigne: "Napoli pronto a privarsene con un'offerta importante, caso in stand-by"

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Lorenzo Insigne che resta sempre nel limbo tra la permanenza in azzurro e la cessione: “La situazione di Lorenzo rimane particolare. Se arrivasse un’offerta importante il Napoli sarebbe pronto a privarsene ma, come ha sottolineato De Laurentiis, questo dovrà accadere per tempo. L’impressione che anche in ritiro a Dimaro la situazione resterà in sospeso”.