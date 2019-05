Gazzetta su Insigne: "Qualcosa non va nel rapporto con tecnico ed ambiente"

Sarà necessario, per il bene del Napoli e dello stesso Insigne fare chiarezza sul futuro. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al futuro dell'attaccante e capitano azzurro: "I sorrisi e le dichiarazioni di facciata non incantano più, c’è qualcosa che non funziona come dovrebbe nel rapporto con l’allenatore e l’ambiente. L’attaccante ha più volte messo in dubbio la sua permanenza, salvo poi dichiarare amore eterno al club dopo il chiarimento avuto con De Laurentiis e Ancelotti. L’impressione è che ci sia insofferenza in questo ragazzo che non è più il riferimento dei tifosi, spesso è stato addirittura contestato. Adesso, però, è arrivato il momento di capire le intenzioni delle parti".