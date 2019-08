Gazzetta su Insigne: "Tornare a sinistra gli ha giovato, ora non ha più il broncio"

Pian piano il Napoli sta mutando insieme a Carlo Ancelotti e al suo gioco posizionale. Quest'anno (ma già la scorsa stagione a tratti) sarà ancora più chiaro il 4-2-3-1 iper-offensivo, che poi chiaramente varierà in base alle situazioni. Chi ne ha giovato di più Lorenzo Insigne, tornato a fare l'ala sinistra, come riferito da La Gazzetta dello Sport:

"Insigne a sinistra. E’ la novità del nuovo corso. Dopo una stagione trascorsa al fianco di Arek Milik, nel ruolo di seconda punta, il capitano è ritornato nella sua posizione, su quella fascia sinistra, dove ha saputo costruirsi una carriera importante, sia a Napoli sia in Nazionale: in quel ruolo è uno tra gli imprescindibili di Roberto Mancini. La decisione di Ancelotti, di schierare il tridente alle spalle del centravanti, ha giovato all’attaccante napoletano. Lorenzo si è presentato in ritiro senza il broncio, ma sereno e felice di poter essere ancora la bandiera di questa squadra. Da esterno ha iniziato a riproporre sprazzi di grande calcio, giocate che hanno impressionato i campioni d’Europa del Liverpool nell’amichevole d’inizio mese, giocata a Edimburgo. Sembra rinato, Insigne, s’è tolto dalle spalle il peso di una stagione vissuta tra contestazioni e polemiche. Dopo il chiarimento avuto con l’allenatore e l’assicurazione che sarebbe ritornato a sinistra, il capitano s’è ripreso il suo Napoli".