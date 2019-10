Gazzetta su Insigne: "Ufficialità esclusione arrivata da fonte interna, i test hanno evidenziato stato di forma precario"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro e racconta dell'esclusione di Lorenzo Insigne dai calciatori disponibili a Genk. Solo tribuna per il capitano. Una scelta a sorpresa: "L’ufficialità arriva da una fonte interna alla società: Insigne sta bene, ma va in tribuna perché i test atletici sostenuti in questi giorni ne hanno evidenziato uno stato di forma precario, non ancora ai massimi livelli. Dunque, si tratta di un’esclusione tecnica. Una scelta forte, Ancelotti ha lanciato un segnale deciso all’intero gruppo: chi non dimostra di stare bene, di essere reattivo, resterà fuori".