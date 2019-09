Gazzetta su Koulibaly: "Il più deludente in casa Napoli, sue incertezze determinanti"

Kalidou Koulibaly si allenerà a Castel Volturno non avendo impegni con la sua nazionale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento del difensore senegalese: "Carlo Ancelotti ha la necessità di recuperarlo in fretta, la Champions League è alle porte e per l’esordio al San Paolo, contro i campioni in carica del Liverpool, l’allenatore ha bisogno di avere la squadra al meglio della condizione. I sette gol subiti nelle prime due partite di campionato sono motivo di preoccupazione, hanno evidenziato una scarsa funzionalità della difesa e, soprattutto, la mancanza di intese tra gli stessi difensori. Proprio il nazionale senegalese è stato il più deludente, finora. Sia a Firenze sia sabato sera, le sue incertezze hanno determinato il risultato. L’aspetto tattico, la mancata copertura dei centrocampisti, probabilmente, non hanno aiutato i difensori. Ma Ancelotti approfitterà della sosta per rimettere a posto le cose, perché la Champions non ammetterà troppe amnesie, così come il campionato che non aspetterà nessuno".