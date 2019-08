Gazzetta su Lozano: "Domattina a Villa Stuart poi di corsa da Ancelotti: Carlo primo sponsor del messicano"

Lozano questa sera sbarcherà a Fiumicino per cominciare la sua nuova avventura. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa in dirittura d'arrivo: "Hirving Lozano pernotterà a Roma e domani mattina si recherà a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche, alla presenza del dottor Canonico, il responsabile dello staff sanitario del club. Dopodiché, l’attaccante messicano potrà raggiungere Napoli per mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti, il suo primo sponsor. E’ stato proprio l’allenatore, d’accordo con Cristiano Giuntoli a pressare per averlo".