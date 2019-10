Gazzetta: "Su Milik conclusioni affrettate e prive di senso, la sua storia racconta altra realtà"

Finalmente Arek Milik. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra il ritorno al gol tanto atteso dell'attaccante polacco: "C’era uno zero nella classifica dei marcatori che aveva aperto ad una serie di considerazioni sulle qualità di Arek Milik. Se ne sono dette tante su questo ragazzo, talvolta traendo delle conclusioni affrettate e prive di senso. Già, perché fino alla gara di sabato sera, lui non era ancora salito sulla giostra del gol. Anzi, ne aveva sbagliati talmente tanti da far perdere la pazienza persino ai tifosi più passionali. Ma la sua storia di centravanti racconta tutt’altra realtà, fin qui si è discusso un attaccante che nella passata stagione ha segnato 20 reti, di cui 17 in campionato".