Gazzetta sui calendari: "Dopo Fiorentina e Juve, il Napoli può subito allungare. Sarri ha bisogno di tempo..."

Maurizio Sarri ritroverà il Napoli tra fine agosto e inizio settembre, la data precisa arriverà con il programma degli anticipi e dei posticipi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Difficile che la Juve di Sarri sia già a regime per il Napoli alla seconda e idem l’Inter di Conte per il derby e per la Juve. Può essere che questo calendario dia una bella accelerata al mercato. Anche Sarri va messo nelle condizioni di lavorare con una squadra definita, anzi definitiva. La nuova Juventus sarriana muoverà i primi passi a Parma, all’apparenza un debutto dolce in Emilia. Attenzione alla cabala, però: Sarri esordì alla guida del Napoli con una sconfitta proprio in Emilia, a Reggio contro il Sassuolo, nella prima giornata della Serie A 2015-2016. Delle possibili difficoltà di Juve e Inter potrebbe godere il Napoli. Ancelotti ha dalla sua il vantaggio del secondo anno, non deve ambientarsi né inculcare i principii del suo calcio, lo ha già fatto. Se uscirà bene dalle strettoie delle prime due giornate in trasferta, la Fiorentina al Franchi e la Juve allo Stadium, godrà poi di quattro turni in discesa, contro Samp, Lecce, Cagliari e Brescia, periodo in cui potrebbe allungare".