Gazzetta sul gol di Insigne: "Lo doveva a Mancini che lo ha scelto a sorpresa"

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Lorenzo Insigne e del suo tiro a giro che ha dato all’Italia il vantaggio contro la Grecia: “quel colpo vellutato che col Napoli cerca spesso ma trova raramente ieri gli è venuto così, perfetto al primo colpo. Lo doveva anzitutto a se stesso, perché un solo gol in 18 partite azzurre ufficiali era un po’ pochino, e gli altri tre segnati in 12 amichevoli contavano fino ad un certo punto. E lo doveva al Mancio, che alla fine un po’ a sorpresa aveva scelto lui ed escluso Bernardeschi. Perché lo aveva visto bene, ma soprattutto adatto per tormentare, con Belotti, la difesa a tre greca. E Insigne lo ha ripagato"