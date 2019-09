Gazzetta sul mercato: "Raggiunti quasi tutti gli obiettivi, Lozano non è un ripiego e per Icardi nessun rimpianto"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il mercato del Napoli che si è concluso con Verdi al Torino: "Il Napoli ha raggiunto quasi tutti i suoi obiettivi di mercato. Perché se è vero che a luglio è sfumato Pépé, finito all’Arsenal per 80 milioni di euro, è altrettanto vero che è arrivato Lozano, e il messicano non si può definire assolutamente un ripiego visto che, commissioni comprese, è costato 50 milioni, acquisto più costoso dell’epoca De Laurentiis. Di Lorenzo, Manolas, Elmas e Llorente erano giocatori espressamente richiesti da Ancelotti e sono arrivati. Nessun rimpianto per Icardi, per il quale il Napoli ha fatto tutto il possibile".