Gazzetta sul sorteggio: due statistiche per credere nell'impresa

Sfida complicata ma non impossibile quella che attende il Napoli agli ottavi di finale di Champions League. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elenca due statistiche lasciano ben sperare. La prima: il Barcellona fuori casa soffre, quest'anno in 12 partite 6 vittorie ma anche 3 pari e 3 sconfitte. La seconda: lontano dal Camp Nou, in Champions, Luis Suarez, quarto goleador storico del Barcellona, non segna dal settembre del 2015, quando fece gol all’Olimpico contro la Roma: a febbraio saranno 4 anni e mezzo. E se Suarez non gira tutto dipende ancora di più da Messi. Il Napoli deve crederci.