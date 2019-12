Gazzetta sull'addio di Hamsik: "Qualcuno dovrebbe fare mea culpa..."

Ricordando che il 10 dicembre, in occasione della gara col Genk, ci sarà il saluto a Marek Hamsik, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla così dell'addio dello slovacco: "Oggi il club azzurro sta pagando caro l’aver perso nello spogliatoio il suo leader silente. Anche su questo qualcuno dovrebbe fare mea culpa" le parole del quotidiano. Lo slovacco è andato via un anno fa per sposare il progetto cinese del Dalian, oggi allenato da Benitez.