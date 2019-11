Gazzetta sull'infortunio di Allan: c'è una prima ipotesi per il ritorno in campo

Trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. Questa la diagnosi che concerne l'infortunio subito da Allan contro l'Atalanta, con l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive così: "Alla fine la diagnosi emersa nei controlli effettuati ieri sul brasiliano Allan è meno peggio di quella temuta. Del resto dopo la rottura dei legamenti del ginocchio di Malcuit domenica scorsa a Ferrara, una certa apprensione nell’ambiente era comprensibile, dopo che la gamba destra di Allan si era piegata in maniera innaturale sotto il corpo di Gonsens in avvio di Napoli-Atalanta. Ancora è presto per fissare con esattezza i tempi di recupero, ma nello staff sanitario c’è un certo ottimismo che già dopo la sosta di novembre il mediano sudamericano possa tornare a disposizione, con gli azzurri che saranno impegnati fra la trasferta col Milan e quella di Champions con il Liverpool".