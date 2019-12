Gazzetta sull'involuzione di Fabian: "E' confuso e manca la sua qualità. Ancelotti credeva..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza l'involuzione di Fabian Ruiz che non riesce ad emergere, ad esprimersi, a brillare. Il quotidiano scrive: "Il centrocampista spagnolo è confuso, non riesce a ritrovarsi. Quella qualità che dovrebbe garantire al gioco, sta mancando. Ha creduto, Ancelotti, che il suo talento potesse consentirgli di sostenere più ruoli, a centrocampo. E, così, l’ha proposto da interno sinistro nei quattro di centrocampo. Poi, da esterno sinistro, da interno destro, posizione che ricopre con la Spagna, e nel ruolo di metodista, dinanzi alla difesa. Ebbene, rispetto al suo valore, ha reso soltanto in parte, ovunque abbia giocato".