Gazzetta sulla Champions: "Girone soft, difficile che Salisburgo e Genk lo mettano in difficoltà"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport 'presenta' la Champions che inizia oggi e spiega le difficoltà dei gironi delle italiane: "I bianconeri e il Napoli dall’urna di Montecarlo hanno ottenuto avversari soft. Il passaggio agli ottavi di finale non dovrebbe essere un problema per Sarri e Ancelotti: sostanzialmente c’è un solo avversario per girone: l’Atletico Madrid per la Juve e il Liverpool per il Napoli. Difficile che Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca possano insidiare i bianconeri così come Salisburgo e Genk mettere in difficoltà il Napoli. Più in salita la strada dell’Inter che, Slavia Praga a parte, dovrà conquistare la qualificazione giocandosela con il Borussia Dortmund e il Barcellona".