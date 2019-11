Gazzetta sulla conferenza: "Surreale non si possa parlare dell'argomento più importante"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a sintetizzare così, commentandola, la conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia del match col Liverpool: "Ancelotti cerca di ridare il sorriso al Napoli. La sua squadra non si diverte più: né in campo, né fuori. Lo conferma la conferenza stampa di vigilia, imposta dalla Uefa, e subita dal club azzurro che continua a imporre il silenzio stampa. Per cui dell’argomento più importante, su quanto successo nelle ultime tre settimane tra ammutinamenti e multe, non si può parlare. E sembra quasi surreale. Ancelotti mantiene la sua apparente serenità e si chiude in difesa".