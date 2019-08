Gazzetta sulla Juve: "Il Napoli si è rinforzato, il nono scudetto non sarà solo statistico"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport il giornalista Andrea Di Caro scrive, a proposito della Juve: "E se negli ultimi anni l'ossessione Champions era cresciuta tanto da sminuire l'ennesimo scudetto portato a casa, quest'anno il Napoli rinforzato da De Laurentiis e soprattutto la rivalità eterna con l'Inter, rinvigorita da un mercato importante e dalla presenza degli ex Marotta e Conte, rende la caccia al nono scudetto un traguardo dal sapore non solo statistico".