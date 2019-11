Gazzetta sulle multe: "ADL non ha voluto ascoltare nessuno! A fine stagione farà piazza pulita"

Molti si chiedono: perché De Laurentiis non ha scelto la strada della mediazione dopo l'ammutinamento della squadra? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fornisce una risposta al dilemma: "De Laurentiis non ha voluto ascoltare nessuno, non c’è stata la possibilità di una mediazione che avrebbero voluto portare avanti sia Carlo Ancelotti sia Cristiano Giuntoli, il diesse. E la decisione del presidente ha un suo perché: a fine stagione farà piazza pulita e ripartirà".