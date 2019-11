Gazzetta sulle multe: "Allan si è incavolato parecchio! Il Napoli avrebbe voluto arrivassero oggi"

Pareggio, sorrisi e non solo a Liverpool. Quella di ieri, infatti, è stata anche la giornata delle multe. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che le poste italiane non hanno tenuto conto delle esigenze del club che avrebbe voluto che venissero notificate nella giornate di oggi. La multa più alta, in percentuale pari al 50% del mensile lordo di ottobre, va a Insigne e Allan. "Il brasiliano s’è incavolato parecchio quando da Napoli ha avuto la conferma della missiva" scrive il quotidiano oggi in edicola. Ma in campo è arrivata la risposta che tutti si aspettavano.