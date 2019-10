Gazzetta svela: "Ad ADL non sta piacendo il turnover sfrenato, lascia presagire non ci siano idee chiare"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i motivi di questo "freddo" tra De Laurentiis e Ancelotti. Il quotidiano scrive: "Non sta piacendo, a De Laurentiis, questo turnover sfrenato. Fin qui, Ancelotti ha schierato nove formazioni diverse in altrettante gare stagionali. Il che lascia presagire che non abbia ancora le idee chiare su come dovrà giocare il suo Napoli e quale dovrà essere la spina dorsale della squadra".