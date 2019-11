Gazzetta svela: "Giacomelli e Var allineati sul rigore, non c'era necessità della review"

L’intervento del Var sul contatto Llorente-Kjaer sarebbe stato previsto dal protocollo Var solo per frenare il caos. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. che scrive sull’episodio incriminato: “Var e arbitro dialogano, con la sala che conforta l’arbitro su ciò che ha visto. Arbitro e Var sono allineati, non c’è necessità di review allo schermo. Dopo l’assegnazione del 2-2 il caos e le espulsioni. Il protocollo però ammette che una review può - non deve - essere fatta se aiuta a gestire i calciatori o la gara. Giocattoli avrebbe potuto utilizzarla per placare gli animi”.