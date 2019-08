Gazzetta svela: "James non convince ADL, se lo prenderà è solo per Ancelotti"

Florentino Perez non si smuove dalla sua richiesta per James Rodriguez: 42 milioni di euro. E Aurelio De Laurentiis fa lo stesso: prestito con diritto di riscatto. Chi la spunterà? Non è dato sapere, ma difficile che ceda il patron del Napoli, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Da parte del presidente napoletano non c’è entusiasmo, il giocatore non lo convince e se dovesse prenderlo lo farebbe soltanto per accontentare Ancelotti che lo ha richiesto esplicitamente".