Gazzetta svela l'affermazione di un legale: "Per un contratto con ADL ci vogliono almeno tre giorni"

Si dice da sempre ormai che chiudere un accordo con il Napoli e, soprattutto, con Aurelio De Laurentiis è cosa tutt'altro che facile, viste le doti imprenditoriali del patron azzurro. Spesso s'è sentito parlare dei lunghi contratti, della miriade di fogli che li compongono e del tempo che ci vuole per leggerli tutti. La Gazzetta dello Sport, in riferimento all'affare-Manolas, riporta l'affermazione di chi con il presidente ha avuto a che fare:



"Per concludere un contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni di lavoro pieni dei legali. L’affermazione è di un esperto avvocato che in passato ha concluso trattative sia con Filmauro, sia col Napoli. Questo per dire che non c’è da preoccuparsi se da venerdì senza sosta il club azzurro e l’agente Mino Raiola stanno trattando intensamente".