Gazzetta svela: "Ritiro durerà fino al Genk, il gruppetto dell'ammutinamento era contrario"

Da domani sera il Napoli andrà in ritiro fino alla sfida col Genk e non solo con l'Udinese. Lo ha deciso Ancelotti dopo il ko col Bologna. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i calciatori hanno dovuto accettare questa decisione ma il malcontento s'è generato subito. Molti non ritengono il ritiro necessario. Il gruppetto, spiega il quotidiano, è quello solito formato dagli stessi elementi che il 5 novembre decisero di tornare a casa dopo il pari di Champions col Salisburgo, ovvero Allan, Mertens, Insigne e Callejon. Ancelotti non ha voluto sentire ragioni.