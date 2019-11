Gazzetta svela tutte le multe: dai 350mila euro di Insigne ai 7mila di Gaetano, le cifre

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela tutte le multe dei calciatori del Napoli per un totale di 2,3 milioni. Solo per Allan e Insigne si tratta del 50% sul lordo mensile dell'ultimo stipendio, per tutti gli altri la trattenuta è del 25%. La sanzione più alta va ad Insigne (350mila euro), la più bassa è per Gaetano (7mila euro). Non multato Malcuit che il 5 novembre era infortunato e quindi non era presente in occasione della gara col Salisburgo. Ecco l'elenco completo:

Insigne 350mila euro

Allan 250mila euro

Koulibaly 230mila euro

Lozano 175mila euro

Manolas e Mertens 145mila euro

Callejon 115mila euro

Llorente e Milik 95mila euro

Ghoulam 90mila euro

Mario Rui 65mila euro

Hysaj 60mila euro

Fabian Ruiz, Elmas e Younes 57mila euro

Ospina 55mila euro

Di Lorenzo e Maksimovic 42mila euro

Zielinski 40mila euro

Meret 37mila euro

Tonelli 33mila euro

Karnezis 17mila euro

Luperto 15mila euro

Gaetano 7mila euro