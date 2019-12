Gazzetta - Tutte favole quelle raccontate su modulo e sistemi di Ancelotti: problemi sono altri

Rimettere a posto i cocci non sarà un’impresa semplice. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fotografa così il momento azzurro: "Se n’è accorto, Rino Gattuso, osservando il suo Napoli. Tutte favole quelle raccontate sul modulo, sui sistemi di allenamento di Carlo Ancelotti. Nella serata del suo esordio in panchina, il neo allenatore napoletano ha potuto toccare con mano quali sono i reali problemi di questa squadra. Di certo non riguardano l’aspetto tecnico: il Napoli ne ha di qualità per emergere. Ha provato a proporre il 4-3-3, ma non ci sono state risposte, anzi, la questione è peggiorata. Perché a questa squadra manca un centrocampista centrale in grado di organizzare uno straccio di gioco. Gattuso ha provato a responsabilizzare Allan in quella posizione, ma il risultato è stato parecchio modesto. E allora, nel secondo tempo, ha spostato Fabian Ruiz nella posizione centrale: da brividi anche lo spagnolo".