Gazzetta - Tutte le big su Pulgar, c'è anche il Napoli sul cileno

Brilla il Cile in Coppa America e diventa uomo caldo per il mercato: parliamo di Erick Pulgar. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, starebbe per nascere una vera e propria lotta tra le big per il centrocampista del Bologna: "Trema allora il Bologna, titolare del cartellino del 25enne regista di Antofagasta che potrebbe liberarsi attraverso una clausola di appena 12 milioni di euro. In Italia si starebbero muovendo tutte le big, Juventus a parte. Occhio soprattutto al Milan, che ha la necessità di rinnovarsi proprio nel cuore del campo, e cerca qualità davanti alla difesa. Ma Fernando Felicevich, agente di Pulgar, avrebbe già ricevuto qualche telefonata di sondaggio anche da parte di Inter, Napoli e Roma. Nei prossimi giorni il manager cileno dovrebbe fra l’altro sbarcare in Italia".