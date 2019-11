Gazzetta - Tutti contestati, tranne Ancelotti: il tecnico ha mostrato di avere a cuore le sorti del Napoli

L’unico risparmiato dalla contestazione è stato Carlo Ancelotti. Nel racconto della Gazzetta dello Sport della contestazione dei tifosi emerge la notizia di un tecnico che è stato preservato dagli insulti dei tifosi: "Perché di sicuro in tutta questa querelle è quello che ha sbagliato meno e al tempo stesso perché chi ha veramente a cuore le sorti del Napoli, sa che solo il suo prestigio e carisma può far ritrovare serenità e concentrazione a un gruppo che al momento appare travolto dagli eventi. Non sarà semplice nemmeno per un totem come lui, visto che gli stessi giocatori che ha sempre difeso stavolta l’hanno fatta grossa con l’insubordinazione. E a proposito di ritiri: oggi il Napoli farà quello pre partita a Castel Volturno. Nelle partite interne Ancelotti spesso preferisce non farlo, a parte nella gara prima della sosta, come questa. Ma stavolta vogliamo leggerlo anche come primo segnale di distensione dopo giorni a nervi scoperti".