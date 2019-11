Gazzetta - Ultime di formazione: Ancelotti punta sulla continuità, un solo cambio rispetto a Roma

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che potrebbero essere le scelte di formazione in vista della sfida al Salisburgo. Solito 4-4-2 per gli azzurri con un solo cambio rispetto a Roma, ed è questa quasi una novità: Lozano per Mertens. Per il resto, in campo gli stessi dell'Olimpico. Confermato Milik che è in gran forma ma che cerca ancora il primo gol in Champions di questa stagione.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Milik, Lozano. All.: Ancelotti.