Gazzetta - Veretout vuole Napoli: aspetterà ancora qualche giorno, oggi colloqui con Giampaolo e Fonseca

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Napoli ed il mercato, con Jordan Veretout che resta nell'orbita azzurra: "Una trattativa complessa e aperta a tutti i finali. Jordan Veretout riflette sul suo futuro, che al «fixing» di ieri offre questo scenario. Detto che la Fiorentina chiede circa 25 milioni, il centrocampista preferirebbe andare al Napoli e per farlo è disposto ad attendere ancora qualche giorno, quelli che ai partenopei occorrono per cedere Diawara e Rog. Se però il matrimonio non si combinasse, ci sono due alternative altrettanto nobili: il Milan e la Roma".



Veretout proverà a chiarire il suo destino già oggi, visto che "Giampaolo e Fonseca, comunque, sono entrambi assai stimati e oggi Veretout li contatterà - scrive la rosea - per capire bene ciò che hanno in mente. Poi parlerà con la famiglia e il suo agente per decidere la soluzione migliore".