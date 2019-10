Gazzetta - Verona, quanta attesa per Napoli: la rivalità è storica e con un'ampia letteratura

L’Hellas a Napoli, ovvero una partita che è sempre speciale, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il brillante inizio di campionato dei gialloblù ha contribuito a far crescere l’attesa per la gara ("La rivalità tra tifoserie è storia antica, documentata da ampia letteratura"). Il Verona ci arriva con una classifica favorevole, l’entusiasmo che non guasta e la presenza di 598 tifosi diretti al San Paolo: "Da queste parti l’Hellas non prende punti da molto tempo (ossia dal 2004, un 2-2 in Serie B) e proverà a sorprendere il Napoli. Le scelte: Stepinski al centro dell’attacco, per supportarlo ci sono delle ipotesi che Juric vaglierà fino all’ultimo. Verre, Zaccagni, Pessina, Tutino e Salcedo sono in gioco per due maglie.