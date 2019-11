Gazzetta - Verso Liverpool-Napoli: out Fabian, c'è Elmas con Mario Rui a sinistra

Mancano poche ore a Liverpool-Napoli, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Ancelotti. Non dovrebbe farcela Fabian, che partirà inizialmente in panchina. Al suo posto Elmas che affiancherà Allan. In difesa torna Mario Rui a sinistra, più avanti il portoghese si troverà Zielinski, che prenderà il posto di Insigne. In attacco la coppia da Champions composta da Lozano e Mertens.