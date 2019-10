Gazzetta - Verso Napoli-Atalanta: 5 cambi, rientrano Lozano e Callejon, novità in difesa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipa le scelte di formazione di Carlo Ancelotti e Gasperini in vista della sfida di domani: saranno cinque i cambi per il Napoli. In porta tornerà Meret, in difesa Maksimovic, a centrocampo Callejon e Fabian Ruiz, in attacco possibile presenza di Lozano al fianco di Milik con riposo per Mertens. Nell'Atalanta classico 3-4-1-2 con Malinovsky che agirà da trequartista dietro Ilicic e Gomez. Panchina per Muriel.