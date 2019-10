Gazzetta - Verso Spal-Napoli: 3 cambi per Ancelotti, Milik torna dal 1'

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione di Ancelotti in vista della sfida contro la Spal: appena 3 cambi per il tecnico con Zielinski per Allan, Insigne a sinistra e in attacco Milik al posto di Mertens con Lozano che parte inizialmente dalla panchina. Confermata la difesa data la nuova assenza di Manolas.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Mertens, Milik.