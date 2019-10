Gazzetta - Zielinski, numeri specchio di un momento negativo: perde più palloni e crea meno

I numeri raccontano storie, sopratutto nel mondo del calcio. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha identificato quattro nomi che rappresentano la frenata del Napoli di Ancelotti in questo avvio di stagione. Uno di questi è Piotr Zielinski, e proprio nei numeri riportati dalla rosea emerge il momento negativo per il giocatore polacco rispetto ad un anno fa: "Il centrocampista, che ha cambiato più volte posizione in campo, ma è stato sempre titolare, perde molti più palloni (88 contro 57) e crea meno occasioni: 9 contro 15".