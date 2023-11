Ghoulam e l'aneddoto del Bernabeu: "Maradona venne negli spogliatoi prima della gara"

"Eravamo come dei bambini: ha regalato un sogno a tutti noi che siamo cresciuti con le sue storie e le sue giocate negli occhi".

Il Napoli si gioca un posto agli ottavi di finale di Champions e per strappare il pass con un turno d'anticipo alla squadra di Mazzarri servirà fare risultato nella casa dei campioni, il Santiago Bernabeu di Madrid, contro il Real di Ancelotti, una squadra che nel recente passato gli azzurri hanno già incrociato. Era il 2017 e in campo c'era anche Faouzi Ghoulam, che al Mattino ha ricordato la partita: "Ricordo sicuramente il gol di Lorenzo Insigne da centrocampo. Fu una magia che acquistava ancora più valore perché realizzata all'interno di uno stadio storico e prestigioso. Lo stadio è bellissimo e si respira il calcio. Poi il Real era una grande squadra, basti pensare che c'erano Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema: non a caso poi vinsero la coppa. Ma la cosa che ricordo con grande piacere di quella notte è anche legata al colpo d'occhio offerto dai nostri tifosi".

Poi un aneddoto.

"Diego Armando Maradona negli spogliatoi venne a darci la carica e quello ci ha aiutato tanto prima della partita. Eravamo come dei bambini: ha regalato un sogno a tutti noi che siamo cresciuti con le sue storie e le sue giocate negli occhi".