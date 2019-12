Ghoulam, nuovo anno zero: il Napoli ci crede ancora, ma Giuntoli si guarda intorno

Faouzi Ghoulam è finito tre volte in sala operatoria e da lì la sua carriera s'è quasi fermata. Non è mai più stato lo stesso, ma il Napoli continua a crederci. Lo attende, ci spera, incrocia le dite. Vuole rivedere quello prima dell'infortunio. Per lui è un nuovo anno zero - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - e intanto Cristiano Giuntoli dà un'occhiata in giro, sperando che non serva, sperando che il rinnovo sia Ghoulam stesso.