Giacomelli finisce in Parlamento, il leghista Calderoli: "Con tutti i problemi, a Napoli pensano agli arbitri?"

Un’interrogazione al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora presentata sia alla Camera che al Senato, e firmata da deputati e senatori politicamente trasversali capeggiati da Gaetano Quagliariello (presidente del Napoli Club Parlamento) al Senato e Paolo Russo alla Camera. Questi i risvolti anche politici avuti dopo le polemiche per l'arbitraggio di Giacomelli in Napoli-Atalanta. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive: "Il testo chiede che 'il governo assuma iniziative per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l’imparzialità del campionato di Serie A'. 'Tra i compiti del ministero -si legge - rientra la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà. Il rigore negato al Napoli in maniera plateale e il rifiuto provocatorio dell’arbitro di ricorrere finanche alla tecnologia Var' per i parlamentari 'il Napoli è stato palesemente frodato perdendo 2 punti in classifica'. Un rigore in parlamento insomma, e il leghista Roberto Calderoli – che più volte non ha nascosto simpatie per l’Atalanta – è contrario: 'Possibile che con tutte le emergenze che hanno l’Italia e Napoli un gruppo di parlamentari, uniti dal comune tifo per il Napoli, debba presentare un’interrogazione?'.