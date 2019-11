"Giacomelli ha rivisto il contatto Llorente-Kjaer sullo smartphone": il retroscena di Repubblica

Il placcaggio in area dell’atalantino Kjaer ai danni del napoletano Llorente è stato vivisezionato da tutte le tv ma il direttore di gara Giacomelli lo ha rivisto solo nello spogliatoio sul proprio telefonino, non in campo. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che svela questo interessante retroscena su una decisione che ha poi generato la furia di Aurelio De Laurentiis e di tutto il Napoli nel post gara della sfida all'Atalanta.