Gianni Mura su Repubblica: "Kjaer carica Llorente come un bufalo senza nemmeno guardare il pallone"

C'era calcio di rigore per il Napoli. Lo conferma anche Gianni Mura che sulle colonne di Repubblica scrive: "Per me piuttosto netto. Vero che Llorente allunga un tentacolo, ma Kjaer lo carica come un bufalo senza nemmeno guardare dov'è il pallone. Giacomelli non fischia. Ma l'errore più grave - prosegue Mura - è non andare al Var, e altrettanto grave è che Banti non lo convochi. E' anche questione di buon senso: se tutta una squadra chiede il rigore significa che qualcosa da controllare c'è".