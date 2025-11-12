Gilmour e Spinazzola, condizioni da valutare alla ripresa degli allenamenti

Al di là della crisi caratteriale e delle criticità evidenziate dalle parole di Conte al Dall’Ara, il Napoli è anche alle prese con un’involuzione tecnica. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta anche della situazione di Gilmour e Spinazzola: "Risultati e numeri alla mano. La ripresa, tra l’altro, non sarà delle più agevoli.

Sabato 22 novembre si comincia con la sfida al Maradona contro l’Atalanta, con il debuttante (napoletano) Palladino in panchina, e a seguire, tre giorni dopo, sfida Champions decisiva con il Qarabag per l’aggancio della zona playoff (gli azzurri per il momento sono ancora dentro, però al 24° e ultimo posto disponibile). Da valutare le condizioni di Gilmour e Spinazzola, entrambi fuori con Eintracht e Bologna per fastidi agli adduttori ed entrambi costretti a rinunciare alla convocazione di Scozia e Italia".